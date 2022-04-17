Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

17.04.2022 14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla duruşuyla şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Turgut Özal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı - Son Dakika


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