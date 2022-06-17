Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüşecek

17.06.2022 17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında konuşan Erdoğan görüşmenin çarşamba gerçekleşeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında konuşan Erdoğan, "Çarşamba günü nasip olursa Veliaht Prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah Ankara'da külliyede biz de kendilerini kabul edeceğiz. ve orada gerek ikili, gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye, Suudi Arabistan ilişkilerini İnşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede, nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız. Önce heyetler zaten geldiler. Çarşamba günü de Veliaht Prens kendisi gelecekler. Bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız" dedi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Prens Selman, Türkiye'ye gelip Erdoğan ile görüşecek: Hedefimiz ilişkileri çok daha yükseğe taşımak Prens Selman, Türkiye'ye gelip Erdoğan ile görüşecek: Hedefimiz ilişkileri çok daha yükseğe taşımak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye yenilenebilir kurulu gücü itibarıyla dünya on ikincisi ve Avrupa beşincisidir.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye yenilenebilir kurulu gücü itibarıyla dünya on ikincisi ve Avrupa beşincisidir.'
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Bin Selman, Üsküdar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüşecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 17:58:34. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement