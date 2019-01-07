Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile Telefonda Görüştü
48 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bu akşam telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro
ile bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye
ve Venezuela arasındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'ya 10 Ocak'ta gerçekleşecek yemin törenine davetinden dolayı teşekkür etti. Program yoğunluğu nedeniyle davete icabet edemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin merasiminde Türkiye'yi temsil için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı görevlendirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Venezuela'nın istikrar, huzur ve refahına önem verdiklerini de kaydetti. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:23 Kaynak: DHA
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