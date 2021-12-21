Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro arasında Türkiye- Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
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