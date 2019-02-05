Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Venezuela Senin Eyaletin mi Seçimle İş Başına Gelmiş Bir İnsana Nasıl Olur...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Venezuela senin eyaletin mi? Seçimle iş başına gelmiş bir insana nasıl olur da 'burayı terk et git' dersin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Venezuela
senin eyaletin mi? Seçimle iş başına gelmiş bir insana nasıl olur da 'burayı terk et git' dersin. Seçime dahi girmemiş olana nasıl olur da o devletin başkanlığını teslim edersin? Hani
demokrasi? Hani demokrattınız? Böyle bir anlayış olabilir mi? Bunu kabullenmek mümkün mü?"
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:28 Kaynak: AA
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