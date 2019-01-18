Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuella Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami'yi Kabul Etti
35 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuella Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami Kabulden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami'yi kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:45 Kaynak: AA
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