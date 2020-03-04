Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Verdiğimiz mücadelede hem sahada zafere yürüyeceğiz hem de bu müstevli... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Verdiğimiz mücadelede hem sahada zafere yürüyeceğiz hem de bu müstevli... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Verdiğimiz mücadelede hem sahada zafere yürüyeceğiz hem de bu müstevli...

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Verdiğimiz mücadelede hem sahada zafere yürüyeceğiz hem de bu müstevli destekçilerini milli irade ayakları altında ezerek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Verdiğimiz mücadelede hem sahada zafere yürüyeceğiz hem de bu müstevli destekçilerini milli irade ayakları altında ezerek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:00 Kaynak: AA
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