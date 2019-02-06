Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Veri Üretiminden Güvenliğine, Savunma, Sağlık, Eğitim, Bilişim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Veri Üretiminden Güvenliğine, Savunma, Sağlık, Eğitim, Bilişim...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımız üzerinde durmak mecburiyetindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımız üzerinde durmak mecburiyetindeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:01 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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