Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Veri Üretiminden Güvenliğine, Savunma, Sağlık, Eğitim, Bilişim...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımız üzerinde durmak mecburiyetindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımız üzerinde durmak mecburiyetindeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:01 Kaynak: AA
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