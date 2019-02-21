Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayet Dönemlerinde Milletin İradesine İpotek Koyanlar, Kendilerini...
26 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayet dönemlerinde milletin iradesine ipotek koyanlar, kendilerini milletin üstünde görenler, bizim dik duruşumuzdan hazımsızlık duyuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Vesayet dönemlerinde milletin iradesine ipotek koyanlar, kendilerini milletin üstünde görenler, bizim dik duruşumuzdan hazımsızlık duyuyor. Uzun yıllar Türkiye
'ye emir veren, direktif veren güçler, bizim bağımsız hareket etmemizden rahatsızlık duyuyor."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:27 Kaynak: AA
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