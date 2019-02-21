Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayet Dönemlerinde Milletin İradesine İpotek Koyanlar, Kendilerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayet Dönemlerinde Milletin İradesine İpotek Koyanlar, Kendilerini...

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayet dönemlerinde milletin iradesine ipotek koyanlar, kendilerini milletin üstünde görenler, bizim dik duruşumuzdan hazımsızlık duyuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayet dönemlerinde milletin iradesine ipotek koyanlar, kendilerini milletin üstünde görenler, bizim dik duruşumuzdan hazımsızlık duyuyor. Uzun yıllar Türkiye'ye emir veren, direktif veren güçler, bizim bağımsız hareket etmemizden rahatsızlık duyuyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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