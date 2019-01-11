Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayet Odaklarına Selam Duranlardan Asla Olmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayet Odaklarına Selam Duranlardan Asla Olmadık"

1 saat önce

- AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları...

- AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:57 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, belediye başkan adayı, Trabzon, Politika
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