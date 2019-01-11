Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayet Odaklarına Selam Duranlardan Asla Olmadık"
1 saat önce
- AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları...
- AK Parti Trabzon
Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması TRABZON - Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "CHP
ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:57 Kaynak: AA
Giresunspor'da Aykut Demir Affedildi
AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek
Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?