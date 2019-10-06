Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetçilere, darbecilere, terör örgütlerine, iç, dış siyasi ve ekonomik...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetçilere, darbecilere, terör örgütlerine, iç, dış siyasi ve ekonomik...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetçilere, darbecilere, terör örgütlerine, iç, dış siyasi ve ekonomik tetikçilere eyvallah etmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetçilere, darbecilere, terör örgütlerine, iç, dış siyasi ve ekonomik tetikçilere eyvallah etmedik."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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