Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetçilere, darbecilere, terör örgütlerine, iç, dış siyasi ve ekonomik...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetçilere, darbecilere, terör örgütlerine, iç, dış siyasi ve ekonomik tetikçilere eyvallah etmedik.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetçilere, darbecilere, terör örgütlerine, iç, dış siyasi ve ekonomik tetikçilere eyvallah etmedik."
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