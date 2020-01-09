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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vicdanınıza kulak verin"
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm yargı dünyasına sesleniyorum; kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınıza kulak verin"(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm yargı dünyasına sesleniyorum; kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınıza kulak verin"
(İHA)
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