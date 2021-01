Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemi ile Diyarbakır'daki açılışa katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemi katıldığı Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yolları açılışında yaptığı konuşmada, "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü ile iltisaklı kişilerin en ön safta aldığı bu eylemlerin demokrasiyle, hak arayışıyla, fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biz bu filmi 18 yıldır 100'lerce defa seyrettik" dedi.

Diyarbakır'da Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yolları açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemi ile katıldığı açılışa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, kamu kurum müdürleri, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Video konferans yöntemi ile katıldığı açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Ergani- Elazığ yolu üzerindeki Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu köprü ve bağlantı yolları sayesinde Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere bölgemizdeki tüm şehirlerarası ulaşım daha kolay, konforlu ve hızlı hale gelecektir. Özellikle Eğil kavşağındaki trafiği kesintisiz ve güvenli hale getiren bu projeyle vakit ve akaryakıttan önemli bir tasarruf sağlanacak. Son haftalarda Kömürhan Köprüsünden Gölbaşı geçişine, Ankara- Niğde otoyolundan Kuzey Marmara otoyolunun çeşitli kesimlerine kadar pek çok ulaşım yatırımını hizmete açtık" dedi.

"Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak zemini inşa ediyoruz"

Dün uzaya fırlatılan uydudan milli helikopter motoruna kadar pek çok kritik projeyi bu dönemde neticelendirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu projelerle Türkiye'nin kalkınma altyapısını sürekli geliştiriyor, ülkemizi hedeflerine ulaştıracak zemini inşa ediyoruz. Sağlık hizmetlerinden destek programlarına kadar her konuda herkesin örnek aldığı çalışmalar yürütüyoruz. Dünyanın korona virüs salgınından siyasi ve sosyal kaoslara kadar peç çok sorunla boğuştuğu bir dönemde hamdolsun Türkiye kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden yolunda ilerliyor. Elbette bu fotoğraftan rahatsız olanlar çıkıyor. Nitekim rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü ile iltisaklı kişilerin en ön safta aldığı bu eylemlerin demokrasiyle, hak arayışıyla, fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biz bu filmi 18 yıldır 100'lerce defa seyrettik. Biz bu kirli senaryonun aktörlerini vesayetin dayatmalarına payandalık yaparken gördük. Cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yaparken gördük. Hepimizin yüreğini dağlayan cinayetleri istismar ederken gördük. Gezi olaylarında esnafın malını mülkünü yağmalarken gördük. Valide Sultan Camii'ni işgal ederken orada bira kutularıyla beraber nasıl bir işgalci hareket yaptıklarını da gördük. Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisine özellikle kalkıp kanal açmak suretiyle nasıl görüntüler verdiklerini gördük. Bölücü terör örgütünü desteklerken gördük. 6-8 Ekim hadiselerinde insanlarımız sokakta katledildiği sırada katilleri alkışlarken gördük. 17-25 emniyet-yargı darbe girişiminde FETÖ'ye borazanlık yaparken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçıp giderken evinden televizyonda neticeyi beklerken gördük. Sınır ötesi harekatlarımızda karşımızda cepheye malzeme taşırken gördük. Ülkenin ve milletin hayrına hiç bir işe destek vermeyenleri Türkiye karşıtı her saldırının yanında yer alırken gördük. Velhasıl, milletimizle birlikte biz bunların her filmin senaryosunda, vesayetin, darbecilerin, terör örgütlerinin, ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşanların saffında gördük. Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti, herkes değişti, bir tek bu köhne zihniyet yerinde sayıyor. Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendini geliştirmeyi, eylem biçiminde de bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı bir zihniyet var. Türkiye bugünkü seviyesine bunlara rağmen gelmiştir. 2023 hedeflerine bunlara rağmen ulaşacaktır. 2053 vizyonunu bunlara rağmen hayata geçirecektir. Hep söylediğimiz gibi büyük ve güçlü Türkiye için durmak yok yola devam" diye konuştu.

"Ülkemize karşı sergilenen çifte standart tekrar gün yüzüne çıkmıştır"

Son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan pek çok hadisenin Türkiye'ye karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkardığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi demokrasiyi işletememekle hak ve özgürlükleri kısıtlamakla suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ediyoruz. Ülkemizde kişi hak ve özgürlüklerinin en çok ihlal edilen sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya başladılar. Aynı ülkeler toplumun huzurunu bozan devletin işleyişine ve hukuka karşı açık saldırı anlamı taşıyan marjinal kesimin eylemlerine orantısız sertlikteki müdahalelerle bastırma yoluna gidiyorlar. Terörün bırakın bizzat kendisini imasına bile en küçük tahammül göstermeyenler yıllarca bizim terör örgütüyle mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır. Bunun örnekleri daha bir kaç ay önce Fransa'da görmüştük. Amerika'da son günlerde yaşanan hadiselerde benzer tepkilere şahit olduk. Tüm bu gelişmeler batı dünyası kendisini demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda samimi bir özeleştiriye tabi tutmasını zorunla hale getirmektedir. Şayet bu özeleştiri yapılmaz veya geçmişte örneklerini gördüğümüz gibi kendi yanlışını haklı gösterme anlayışı devam ederse dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir. İnsanlığın tamamını kucaklayacak köken, renk, inanç kültür gibi ayrımların üstüne çıkacak adil, hakkaniyete dayalı ve sürdürülebilir yeni ortak değerlere daha çok ihtiyaç duyulacaktır."

"Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları hep hüsrana uğrattık"

Salgınla birlikte yeniden yapılması kaçınılmaz hale gelen küresel siyasi ve ekonomik düzenin bu çerçevede şekillenmesini umut etiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yaklaşım insanlığı sadece son 1 asırda yüz milyonlarca cana mal olan çatışmalarda koruyabilecek yegane çıkış yoludur. Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada işte bu anlayışın hem fikri savunuculuğu yapmanın hem de sahada fiili uygulamayı gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz. BM başta olmak üzere içinde yer aldığımız tüm uluslararası platformlarda yaptığımız tüm ikili görüşmelerde bu görüşlerimizi muhataplarımızla paylaşıyoruz. Kadim medeniyet birikimimiz binlerce yıllık devlet geleneğimiz pek çok renkle zenginleşmiş olan kültür zeminimizle insanlığa bu umudu verebilecek bir yerde durduğumuza inanıyorum. Ülkemizin yakaladığı bu tarihi fırsatı kendisi ve tüm dostları için başarıya ulaştırmayı öncelikli şartı millet olarak birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmamızdır. Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık. İnşallah kritik bir dönem noktası olan 2023 yılı sürecinde 83 milyonu tek yürek çarparak, bu güzel fotoğrafı devam ettireceğiz. Cumhur İttifakı olarak hizmet ve eser siyasetinde taviz vermeden birlik ve beraberlik içinde atacağımız her adım bizi hedeflerimize yaklaştıracaktır. Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

"Diyarbakır'ın bölünmüş karayolu uzunluğunu 10 kat artırarak 44 kilometreden, 448 kilometreye çıkardık"

Daha sonra konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 yıldır aşkla bağlı oldukları bu güzel vatanın doğusu, batısı, dağı ile ovası, kenti ile köy arasında gelişmişlik açısından farkları ortadan kaldıracak projeleri bir bir tamamladıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Yolların akarsu gibi birleştiği her yerde medeniyet, iş, AŞ getirdiğiyle hep birlikte gururla şahit oluyoruz. İnsanımızın hayatına dokunan ulaştırma ve haberleşme projelerimizle tarımıza, sanayimize, ihracatımıza omuz veriyoruz. İşte de bugünde açılışını yaptığımız projemiz bütünsel kalkınma açısından bölgemiz için büyük bir kazanıma dönüşecek adımlarımızdan biridir. Cumhurbaşkanım, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani Yolu üzerindeki Devegeçidi Vadisi üzerinde yaptığımız köprümüz bölünmüş yol standardında ve bin 142 metre uzunluğundadır. Bağlantı yolları ile projemiz 3 bin metreye ulaşmaktadır. Vadideki mevcut tarihi köprüleri de koruyarak inşa ettiğimiz Deevegeçidi vadisini köprülü kavşak ile geçip Eğil yoluna bağlıyoruz. Bağlantı yollarını tamamlanmasıyla Eğil kavşağındaki trafik daha güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlanacaktır. Proje ile Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı olan Ergani-Elazığ yolunda artık güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebileceğiz. Köprü ile vadideki yüksek eğimler iyileştirildi. Zaman ve yakıttan tasarruf sağlarken, bakım onarım maliyetleriyle birlikte egzoz gazı salınımı da azalmış oldu. Cumhurbaşkanım, geriye baktığımızda son 18 yılda hükümetlerimizin Dicle Nehri üzerinde kurulu peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'ın kaderini de değiştiren büyük yatırımlara yürüyoruz. Diyarbakır'ın bölünmüş karayolu uzunluğunu 10 kat artırarak 44 kilometreden, 448 kilometreye çıkardık. İl genelinde de devam eden 10 adet karayolu projesiyle 214 kilometrenin üzerinde yol daha yapmış olacağız. İnsan, yük ve veri ulaştırma da geldiğimiz aşama sanayimizi, tarımımızı, turizmimizi kültürel gelişimimizi destekleyerek gelecek nesillere daha parlak bir geleceğe taşıyacaktır. Şanlı bayrağımız altında yerli ve milli kaynaklardan beslenen güçlü bir ekonomi, bağımsızlığımızın ve toplumsal huzurumuzun ilelebet teminatı olacaktır. Devegiçi Köprüsü bağlantı yollarının yapımında emeği geçen akıl ve alın terini esirgemeyen yüklenicisinden tedarikçisine, mühendisinden içsisine tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Projemizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Devegiçi Köprüsü bağlantı yollarının açılışı gerçekleştirildi.

-İHA-