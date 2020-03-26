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Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:50
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