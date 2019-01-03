Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Büyükelçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Büyükelçisini Kabul Etti

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Tran Quang Tuyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Tuyen'in eşi ve çocukları ile mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etmesi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:35 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Vietnam, Politika
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