Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:52 Kaynak: AA
Son Dakika Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu