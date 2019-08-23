Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve ülkemizin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:10 Kaynak: İHA
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