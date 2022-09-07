Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye katıldı

07.09.2022 13:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile heyetler arası görüşmeye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile heyetler arası görüşmeye katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı) Silahlar gönderildiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı) Silahlar gönderildiği söyleniyor. Erdoğan: Kimlikle seyahat, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır Erdoğan: Kimlikle seyahat, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye katıldı - Son Dakika
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