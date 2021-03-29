Cumhurbaşkanı Erdoğan, Xiaomi'nin Avcılar'daki fabrikasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Xiaomi'nin Avcılar'daki fabrikasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene mesaj gönderdi Açıklaması

29.03.2021 13:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Xiaomi'nin Avcılar'daki fabrikasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene mesaj gönderdi Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." ifadesini kullandı.

Dünyanın öne çıkan teknoloji şirketlerinden Xiaomi ve partneri Salcomp'un, yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip İstanbul Avcılar'daki fabrikasının açılışı gerçekleştirildi.

2 bin kişiye istihdam sağlayacak fabrika, Çin, Hindistan ve Endonezya'daki fabrikalarından sonra Xiaomi'nin Salcomp ile üretim yaptığı 4'üncü fabrika olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fabrikanın açılış törenine gönderdiği mesajda, "Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, Xiaomi ve Salcomp ortaklığında kurulan üretim tesisinin şirketiniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde, Türkiye'nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunuyor. Ayrıca ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkanı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

"Ülkemize yatırım yapan firmaların Ar-Ge ve tasarım merkezlerini Türkiye'de kurma noktasındaki taleplerine açığız"

Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye yönelik ekonomik reform paketinin hayata geçmesi ve salgının etkilerinin hafiflemesiyle bu ivmenin giderek artacağına inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır.

Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle ülkemize yatırım yapan tüm firmaların Ar-Ge ve tasarım merkezlerini Türkiye'de kurma noktasındaki taleplerine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da etkinliğe video mesajla katıldı.

Açılış etkinliğine ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, Xiaomi Orta Doğu Başkanı Ronnie Wang, Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue, Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlik, katılımcıların ve basın mensuplarının fabrika turunun ardından sona erdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Avcılar, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Xiaomi'nin Avcılar'daki fabrikasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika


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