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Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi. Erdoğan'ın ofiste düzenlenen kahvaltı programında yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra ise Bahçelievler'de toplu açılış törenine katılacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:18 Kaynak: İHA
Kısıklı, Dolmabahçe Sarayı, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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