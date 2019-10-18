Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basın temsilcileri ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basın temsilcileri ile bir araya geldi

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basın temsilcileri ile bir araya geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın temsilcileri ile bir araya geldi. Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı basın temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı görüşme, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrasında Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etmek üzere Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'ne geçti.

(Oğuzcan Yazar/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
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