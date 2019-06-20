CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YABANCI MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan'ın burada saat 11.00'da yabancı medya temsilcilerini kahvaltıda kabul edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

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