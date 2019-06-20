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Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelecek

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelecek, System.String[]
CUMHURBAŞKANI   Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan'ın burada saat 11.00'da yabancı medya temsilcilerini kahvaltıda kabul edeceği öğrenildi. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:05 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Dolmabahçe Sarayı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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