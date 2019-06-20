Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelecek
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:05 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Beşiktaş
'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı
'da bulunan konutundan çıkarak Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan'ın burada saat 11.00'da yabancı medya temsilcilerini kahvaltıda kabul edeceği öğrenildi.
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