Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı medya temsilcileriyle buluştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı medya temsilcileriyle buluştu

12 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı medya temsilcileriyle buluştu, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki buluşma, saat 14.40'ta başladı.

Erdoğan, toplantının açılışında konuşma yapıyor.

Dolmabahçe Sarayı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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