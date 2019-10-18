Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı medya temsilcileriyle buluştu
12 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:46 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki buluşma, saat 14.40'ta başladı.
Erdoğan, toplantının açılışında konuşma yapıyor.
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