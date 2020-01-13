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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakın zamanda ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum."
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakın zamanda ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:38 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakın zamanda ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum." - ANKARA
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