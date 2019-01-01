Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında Bilkent Şehir Hastanemizi Açıyoruz" Dedi.
19 dakika önce
IHAAW154726-SIY/01-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında Bilkent Şehir Hastanemizi açıyoruz" dedi.
IHAAW154726-SIY/01-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Yakında Bilkent Şehir Hastanemizi açıyoruz" dedi. 01.01.2019 15: 47: 26 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:53 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyanın En Seçkin Lideri' Seçildi
Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı
Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti