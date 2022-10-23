Diyarbakır'daki toplu açılış törenine damga vuran pankart! Erdoğan, altılı masaya göndermede bulunulan pankartı okudu - Son Dakika
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Diyarbakır'daki toplu açılış törenine damga vuran pankart! Erdoğan, altılı masaya göndermede bulunulan pankartı okudu

23.10.2022 15:23

Yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını yapmak için Diyarbakır'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda yükselen bir pankartta yazanlara büyük ilgi gösterdi. Erdoğan'ın okuduğu pankartta, "Diyarbakır etrafında bağlar var, altılı masa size buradan mesaj var, sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz, Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış programına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Malatya'dan özel uçakla Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havaalanından otobüs ile toplu açılış programının yapılacağı İstasyon Meydanı'na geçti.

Diyarbakır'daki toplu açılış törenine damga vurdu! Erdoğan alanda yükselen pankarta büyük ilgi gösterdi

PANKARTA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını yaparken kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların elinde yükselen bir pankarta ise büyük ilgi gösterdi.

Diyarbakır'daki toplu açılış törenine damga vurdu! Erdoğan alanda yükselen pankarta büyük ilgi gösterdi

ALTILI MASA MESAJI

Pankartta yazan "Diyarbakır etrafında bağlar var, Altılı masa size buradan mesaj var, sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz, Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz" ifadelerini yüksek sesle kürsüden okuyan Erdoğan'ın o anları toplu açılış törenine damga vurdu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'daki toplu açılış törenine damga vuran pankart! Erdoğan, altılı masaya göndermede bulunulan pankartı okudu - Son Dakika
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