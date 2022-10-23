Diyarbakır'daki toplu açılış törenine damga vuran pankart! Erdoğan, altılı masaya göndermede bulunulan pankartı okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış programına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Malatya'dan özel uçakla Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havaalanından otobüs ile toplu açılış programının yapılacağı İstasyon Meydanı'na geçti.

PANKARTA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını yaparken kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların elinde yükselen bir pankarta ise büyük ilgi gösterdi.

ALTILI MASA MESAJI

Pankartta yazan "Diyarbakır etrafında bağlar var, Altılı masa size buradan mesaj var, sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz, Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz" ifadelerini yüksek sesle kürsüden okuyan Erdoğan'ın o anları toplu açılış törenine damga vurdu.