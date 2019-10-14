Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadele tarihimizde pek çok hadise yaşadık.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadele tarihimizde pek çok hadise yaşadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadele tarihimizde pek çok hadise yaşadık.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadele tarihimizde pek çok hadise yaşadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadele tarihimizde pek çok hadise yaşadık. Müttefiklerimizin ve dost bildiğimiz ülkelerin türlü ayak oyunlarına şahit olduk."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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