Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadele tarihimizde pek çok hadise yaşadık.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadele tarihimizde pek çok hadise yaşadık.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadele tarihimizde pek çok hadise yaşadık. Müttefiklerimizin ve dost bildiğimiz ülkelerin türlü ayak oyunlarına şahit olduk."
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