Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz bu insanların evleri,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz bu insanların evleri,...

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz bu insanların evleri, yurtları, vatanları zaten vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz bu insanların evleri, yurtları, vatanları zaten vardır. Bize düşen, sığınmacıların bir an önce kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilecekleri güvenli bir iklimi oluşturmaktır. Bu konuda uluslararası topluma şimdiye kadar pek çok çağrıda bulunduk."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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