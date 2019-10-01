Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz bu insanların evleri,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz bu insanların evleri, yurtları, vatanları zaten vardır.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz bu insanların evleri, yurtları, vatanları zaten vardır. Bize düşen, sığınmacıların bir an önce kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilecekleri güvenli bir iklimi oluşturmaktır. Bu konuda uluslararası topluma şimdiye kadar pek çok çağrıda bulunduk."
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