Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalan Söylemeyin Millete"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuanda belediyelerin çoğu batık, bitik. Personelinin maaşını ödeyemiyor, sanki yerel seçimler bitecek bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek.

Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Haymana'dan büyük destek beklediklerini söyledi. Erdoğan, "Ankara adım adayı Haymana'ya doğru geliyor. Haymana'yı bizim buna hazırlamamız lazım. Her alanda önemli yatırımlara ihtiyacı var. Bunu Mehmet Özhaseki ile yaparız. Özdemir kardeşim burada, büyükşehir de Özhaseki, Cumhurbaşkanlığında bu hizmetkarınız bunu yapacağız" diye konuştu.



Haymana'ya yapılan yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni projelerle ilgili, "Haymana'ya bir aile yaşam merkezi yapacağız. İlçemizi daha yeşil bir hale getirmek için Hasanağa Deresi rekreasyon projesini hayata geçireceğiz. Haymana Şehitler Meydanı'nı, Ömer Özkan Meydanı'nı ve itfaiye istasyonunu hizmete sunacağız. Geçlerimizin kendilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla bir kültür merkezini ilçemize kazandıracağız. Sağlık turizmini destekleme projelerimizde Haymana'daki termal tesislerin çevre düzenlemesini yapıp, alt yapısını güçlendirerek ilçemizi bir cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz. Haymana'ya bio-enerji tesisi kuracağız. İlçemizdeki okullarımıza ve mahallelere mini futbol ve voleybol sahaları yapacağız. Geçtiğimiz tüm hayvan yetiştiricilerimize müjdeyi vermiştim. Küçükbaş damızlıklar için hayvan başına yapılan 25 lira destek ödemesine ilave olarak önümüzdeki yıldan itibaren damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destek vereceğiz. Hedefimiz bu proje ile küçükbaş hayvan varlığımızı 84 milyona yükseltmektir" açıklamasında bulundu.



"Kur-faiz-enflasyon şer üçgeninde yol açtığı sarsıntı çiftçilerimizin girdi fiyatlarını olumsuz etkiliyor"



Çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları yakından bildiğini belirten Erdoğan, "Tohum, gübre, ilaç, mazot fiyatlarındaki artışın çiftçilerimizi bunalttığını biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırıların kur-faiz-enflasyon şer üçgeninde yol açtığı sarsıntı çiftçilerimizin girdi fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Her kim çıkıp 'bu girdilerin fiyatlarını hemen düşüreceğim' diyorsa yalan söylüyor" şeklinde konuştu.



Geçen Ağustos ayında yaşanan ekonomik saldırıyı hatırlatan Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. Bu defa hazırlıklı olduğumuz için çok hızlı ve etkili bir müdahalede bulunma imkanımız vardı. 2 gün içinde bu saldırıyı boşa çıkarttık. Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



"Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim"



Belediye başkanlarının Türkiye'nin ekonomisini düzeltme şansı olmadığını, Türkiye'nin ekonomisine yön verme imkanı olmadığını belirten Erdoğan, "Şuanda belediyelerin çoğu batık, bitik. Personelinin maaşını ödeyemiyor, sanki yerel seçimler bitecek bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Yalan söylemeyin millete. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Yerel yöneticilerin yapacağı bir şey yok, ne söylüyorlarsa yalan. Zaten Bay Kemal'in adı yalan. Ankara için bir tane belediye başkanı adayı gönderdiler, adam sahte senetlerle dolaşıyor. Bunlardan Ankara'ya belediye başkanı olur mu?" dedi.



"Türkiye'nin tüm kazanımlarını yıkmanın peşindeler"



"Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" diyen Erdoğan, eksikliklerin olabileceğini ama ihanetin asla olmayacağını kaydetti. 31 Mart yerel seçimlerine yönelik 81 vilayetin tamamında projeler ve yatırımlarla hizmet için meydanlarda olduklarını ifade eden Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkan ittifakın hiçbir şey yapmadığını, tek vaatlerinin yıkmak olduğunu söyledi. Erdoğan, "Türkiye'nin tüm kazanımlarını yıkmanın peşindeler. Belediyelerinizde ne yaptınız onu söyleyin, çöp, çukur, çamur. Böyle olmasa bölücü terör örgütü Kandil'den ses vererek bunları destekler mi? Şimdi bunlar bölücü terör örgütü ile beraber değil mi? Eğer böyle olmasa Pennsylvania'daki ihanet örgütünün tüm silahşörleri sahaya girer mi? Eğer böyle olmasa Türkiye'ye husumeti ile maruf ne kadar yerli yabancı isim varsa hepsi de karşımızdaki ittifakın safında yer alır mı?" diye konuştu.



Erdoğan, 31 Mart Pazar günü sandık başına gitmenin önemini vurgulayarak, Haymana halkından bu konuda duyarlı olmalarını istedi. - ANKARA

