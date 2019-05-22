Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalan Yanlış Bilgilerle Milletimizin Aklını Bulandırmaya Hiç Kimsenin Hakkı...
9 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalan yanlış bilgilerle milletimizin aklını bulandırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:40 Kaynak: AA
: "Yalan yanlış bilgilerle milletimizin aklını bulandırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Ülkemizde ileriye doğru atılan her adımı baltalamaya çalışan ideolojik saplantılarının esiri bir yıkım ekibi bulunuyor."
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