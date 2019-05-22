Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalan Yanlış Bilgilerle Milletimizin Aklını Bulandırmaya Hiç Kimsenin Hakkı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalan Yanlış Bilgilerle Milletimizin Aklını Bulandırmaya Hiç Kimsenin Hakkı...

9 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalan yanlış bilgilerle milletimizin aklını bulandırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalan yanlış bilgilerle milletimizin aklını bulandırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Ülkemizde ileriye doğru atılan her adımı baltalamaya çalışan ideolojik saplantılarının esiri bir yıkım ekibi bulunuyor."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:40 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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