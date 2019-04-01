Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalan Yanlış Vaatlerde Bulunanlar Buyursunlar, Bakalım Nasıl Yönetecekler,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar buyursunlar, bakalım nasıl yönetecekler, göreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar buyursunlar, bakalım nasıl yönetecekler, göreceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA
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