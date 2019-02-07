Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalnızca Ülkemize Yönelik Olarak Uygulamaya Konulan, Çelik İhracatımıza...
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalnızca ülkemize yönelik olarak uygulamaya konulan, çelik ihracatımıza dair 2 kat artırılmış gümrük vergisinin kaldırılmasını bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yalnızca ülkemize yönelik olarak uygulamaya konulan, çelik ihracatımıza dair 2 kat artırılmış gümrük vergisinin kaldırılmasını bekliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:17 Kaynak: AA
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