Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalnızca Ülkemize Yönelik Olarak Uygulamaya Konulan, Çelik İhracatımıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalnızca Ülkemize Yönelik Olarak Uygulamaya Konulan, Çelik İhracatımıza...

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalnızca ülkemize yönelik olarak uygulamaya konulan, çelik ihracatımıza dair 2 kat artırılmış gümrük vergisinin kaldırılmasını bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalnızca ülkemize yönelik olarak uygulamaya konulan, çelik ihracatımıza dair 2 kat artırılmış gümrük vergisinin kaldırılmasını bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:17 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor Katar Ortaklı BMC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Otobüs Hediye Etti

Hediye Otobüsü İnceledi Erdoğan - Bahçeli Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 20:14:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalnızca Ülkemize Yönelik Olarak Uygulamaya Konulan, Çelik İhracatımıza...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]