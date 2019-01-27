Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanı Başımızdaki Kardeşlerimizi Zalimlerin İnsafına Bırakamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanı Başımızdaki Kardeşlerimizi Zalimlerin İnsafına Bırakamayız

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:00 Kaynak: Youtube

Gaziantep, Karataş, Şahinbey, Recep Tayyip Erdoğan, Genel
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