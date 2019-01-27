Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanı Başımızdaki Kardeşlerimizi Zalimlerin İnsafına Bırakamayız
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:00 Kaynak: Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! İşte AK Parti Gaziantep Adayları
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