Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapay Zeka Her Alanda Dünyanın Geleceğine Damga Vuracak Bir Devrimdir" Dedi.
1 saat önce
IHAAW125528-SIY/24-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapay zeka her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak bir devrimdir" dedi.
IHAAW125528-SIY/24-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Yapay zeka her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak bir devrimdir" dedi. 24.01.2019 12: 55: 28 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:01 Kaynak: İHA
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