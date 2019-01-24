Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapay Zeka, Her Alanda Dünyanın Geleceğine Damga Vuracak Yepyeni Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapay zeka, her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak yepyeni bir devrimdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapay zeka, her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak yepyeni bir devrimdir. Bu büyük değişim sürecini kontrollü şekilde yürütmemiz gerekiyor. Gerekli hazırlığı yapmadan böyle bir değişim seline kapılmak bizi yeniden çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirecektir."

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