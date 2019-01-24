Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapay Zeka, Her Alanda Dünyanın Geleceğine Damga Vuracak Yepyeni Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapay Zeka, Her Alanda Dünyanın Geleceğine Damga Vuracak Yepyeni Bir...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapay zeka, her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak yepyeni bir devrimdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapay zeka, her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak yepyeni bir devrimdir. Bu büyük değişim sürecini kontrollü şekilde yürütmemiz gerekiyor. Gerekli hazırlığı yapmadan böyle bir değişim seline kapılmak bizi yeniden çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:02 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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