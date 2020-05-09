CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPIMI DEVAM EDEN HASTANELERİ İNCELEDİ - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPIMI DEVAM EDEN HASTANELERİ İNCELEDİ
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Yeşilköy ve Hadımköy'de yapımı süren salgın hastaneleri inceledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Sancaktepe
, Yeşilköy
ve Hadımköy
'de yapımı süren salgın hastaneleri inceledi.
Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de 7 Nisan günü yapımına başlanan salgın hastanesinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00 sıralarında Sancaktepe'ye yapılan salgın hastanesine gelerek incelemelerde bulundu. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durum hakkında bilgi verdi. Erdoğan'ın incelemesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemesi yaklaşık yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi hastanesini helikopterle havadan da inceledikten sonra Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatına geçti.Erdoğan burada da çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, burada işçilere de hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Yeşilköy'ün ardından Hadımköy'deki hastane alanında da inceleme yaptı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 04:39 Kaynak: DHA
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