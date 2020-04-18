Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe ile Başakşehir İkitelli... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe ile Başakşehir İkitelli...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanelerini havadan inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanelerini havadan inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 03:00 Kaynak: AA
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