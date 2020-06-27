Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi - Son Dakika

Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı