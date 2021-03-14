Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi
14.03.2021 16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımında sona yaklaşılan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımında sona yaklaşılan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, burada yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne geçerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan daha sonra Eyüpsultan Mezarlığındaki defin töreninin ardından yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.
Son Dakika Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı Avustralya'lı havayolu şirketinden 'gizemli yolculuk' etkinliği! Bilet alacak yolcular nereye gideceklerini bilmiyorlar Beşiktaş Avrupa'da, en fazla oyuncusu gol bulan takım oldu Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Babasının cenazesinde kalp krizi geçirerek yaşama veda etti Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı