Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi ile AKM'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ndeki incelemelerinin ardından, Şubat 2017'de temeli atılan ve bu yıl sonu ibadete açılması planlanan Taksim Camisi'ne geldi. Cami inşaatını gezen ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra inşaatı yıl sonunda tamamlanması planlanan yeni AKM'yi gezdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , yapımı devam eden Taksim Camisi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde ( AKM ) incelemelerde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu

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