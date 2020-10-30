Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunuyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı 'daki konutundan Beyoğlu 'nda yapımı devam eden Taksim Camisi'ne geçti.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili ilk açıklama: Milletimizin başı sağ olsun

Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı

Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı