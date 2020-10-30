Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunuyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunuyor
30.10.2020 11:59
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Taksim Camisi'nde incelemede bulunuyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Taksim Camisi'nde incelemede bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Beyoğlu'nda yapımı devam eden Taksim Camisi'ne geçti.
Cami inşaatını gezen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.
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