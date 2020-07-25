Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız yollar ve köprülerle her noktaya ulaşan yük ve yolcu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız yollar ve köprülerle her noktaya ulaşan yük ve yolcu trenlerimizle ülkemizi ve dünyayı saran havayolu ağlarımızla limanlarımızla uydularımızla ve diğer tüm altyapı projelerimizle adım adım hedeflerimize yürüyoruz."