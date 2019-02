Cumhurbaşkanı Erdoğan Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan yaralıları ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Buna afet demeyeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan yaralıları ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Buna afet demeyeceğim" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulunduktan sonra, yaralıların olduğu Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Burada yaralılarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlardan bilgi aldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Sözüne "Buna afet demeyeceğim" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz,söylediğimiz, özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yer ile ilgili olarak atılması gereken adımlarda zemin etüdleri ve bu etüdlere dikkat edilmeden maalesf yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Tabi bunları deprem afetlerinde dikey mimari, yatay mimari, deniz kumu vs ile yapmak suretiyle kullanılan demirde hurda inşaat demirleri kullanılmasıyla maalesef atılan adımlar, inşaat ruhsatları olmadan yapılan inşaatlarla burada olduğu gibi, iskan olmadan maalesef yerleşimler, bunların neticesinde üç kata müsaade edildiği halde sekiz kat, on kata inşaat yapılmış olması yani ranta yönelik, daha çok para kazanmaya yönelik, kaçak yapılan işlerle bu bölgede çok ciddi bir sıkıntı yaşadık" dedi. 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 yaralımız var. Bu yaralıların içinde yoğun bakımda olan vatandaşlarımız var. Ziyaret yaptık. Durumlarının iyi olduğunu gördük. Acil bakımda olanlar var. İki tane yoğun bakımda olan kardeşimizi ziyaret edeceğiz. Ardından cenaze törenine katılacağız.Temennim odur ki tüm bu olaylardan ders çıkarmamız lazım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel yönetimlerin üzerinde çok büyük sorumlulukların olduğunu söyleyerek, "Yatay mimari diyoruz. Dikey mimari değil. Zemin etüdlerine dikkat edilmesi, zemin etüdleri yapılmadan yapılan inşaatların neticesi bu olacaktır. Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze milletçe sahip çıkmamız lazım. Her şeyi yöneticilerden beklememek lazım. Medyaya da çok büyük görevler düşüyor. Eğer destek verilirse kentsel dönüşüm değişimle gönüllülük esasına dayalı olarak, buralarda yapılan inşaatlar tüm bu hassasiyetler dikkate alınarak bu adımla atılacaktır. İnşallah yerel seçimlerle birlikte bu adımlara daha çok dikkat edip, en azından insan olarak üzerimize düşen görevi yapmış oluruz. Bu kazaların minimize edilmesine de bizler fırsat hazırlamış oluruz. Vatandaşlarımız daha güvenle yaşama imkanını yakalamış olurlar" dedi. Soruşturmanın sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başsavcılığımız çalışmaların başlattı. Bundan sonra bizzat süreci kendim takip edeceğim. O bölge sadece bir iki değil bütün o bölgeyi incelemeye almış durumdayız .Bakanlığımız binaları incelemeye devam ediyor. Net söylüyorum buralarda oturulması uygun değildir kanaati oluştuğu takdirde bize burada "Acaba müsaade eder misiniz" yok. Kentsel dönüşümü uygulayacağız. Mecburuz. Sonra ne biz ne halkımız ağlasın"dedi.



(Alper Suat Tutaşı/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız

Çöken Binada Yaşamını Yitiren Alemdar Ailesinden 9 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar