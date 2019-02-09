Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaralıları Ziyaret Ediyor (1)
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Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Onur MERİÇ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulunduktan sonra yaralıları ziyaret ediyor.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Onur MERİÇ/ İstanbul
DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kartal
'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulunduktan sonra yaralıları ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, çöken binanın enkazında kurtulan ve Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altıda bulunanları ziyaret ediyor.
Görüntü Dökümü:
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Erdoğan ve beraberindekiler
Hastaneden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:06 Kaynak: DHA
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