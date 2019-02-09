Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaralıları Ziyaret Ediyor (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaralıları Ziyaret Ediyor (1)

26 dakika önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Onur MERİÇ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulunduktan sonra yaralıları ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaralıları Ziyaret Ediyor (1), System.String[]
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Onur MERİÇ/ İstanbul DHA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulunduktan sonra yaralıları ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çöken binanın enkazında kurtulan ve Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altıda bulunanları ziyaret ediyor. 

 

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan ve beraberindekiler

Hastaneden görüntüler 

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:06 Kaynak: DHA

Kartal, Güncel
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