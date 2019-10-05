Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yargı reformu) Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yargı reformu) Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin...

36 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yargı reformu) Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin hazırlıkları yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yargı reformu) Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklarla ilgili zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:44 Kaynak: AA
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