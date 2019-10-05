Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yargı reformu) Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yargı reformu) Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin hazırlıkları yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yargı reformu) Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklarla ilgili zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor."
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