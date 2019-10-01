Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk paketinin hazırlıklarını tamamladık.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk paketinin hazırlıklarını tamamladık.

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk paketinin hazırlıklarını tamamladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk paketinin hazırlıklarını tamamladık. Böylesine önemli bir konunun, Meclis'te mümkün olan en geniş uzlaşmayla tartışılması ve kabul edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha çok hak ve özgürlükleri genişletmeyi amaçlayan hususları içeren bu paketi yenileri takip edecektir. Gerek komisyonlarda, gerekse genel kurulda bu reform paketlerinin yapıcı bir anlayışla tartışılacağını umut ediyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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