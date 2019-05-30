Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı Reformu Stratejisi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı Reformu Stratejisi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı Reformu Stratejisi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı Reformu Stratejisi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:33 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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