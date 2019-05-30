Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı Reformu Stratejisi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı Reformu Stratejisi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:33 Kaynak: AA
: "Yargı Reformu Stratejisi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor."
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