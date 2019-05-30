Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi'ni açıklıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi'ni açıklıyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıklayacağımız reform önümüze ışık tutacak bize yol gösterecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi'ni açıklıyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıklayacağımız reform önümüze ışık tutacak bize yol gösterecektir. Yargı reformu belgemiz iki temel anlayış üzerine oturuyor. Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanımına yönelik adımlar atıyoruz" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:40 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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