Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi'ni açıklıyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıklayacağımız reform önümüze ışık tutacak bize yol gösterecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:40 Kaynak: İHA
, "Açıklayacağımız reform önümüze ışık tutacak bize yol gösterecektir. Yargı reformu belgemiz iki temel anlayış üzerine oturuyor. Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanımına yönelik adımlar atıyoruz" dedi.
(İHA)
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