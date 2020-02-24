Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargıda Birlik Platformu heyetini kabulünden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargıda Birlik Platformu heyetini kabulünden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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